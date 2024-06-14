G7 вимагає від Росії виплатити Україні $486 млрд компенсації за шкоду

Росія має компенсувати Україні збитки у розмірі $486 мільярдів, йдеться у заяві G7 за підсумками саміту в Італії. Наразі лідери країн оцінюють усі законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші.
«Росія має припинити свою незаконну агресивну війну та заплатити за заподіяну Україні шкоду. За даними Світового банку, ця шкода вже перевищує $486 мільярдів. Російські активи на Заході залишаться замороженими, поки конфлікт не припиниться, а вказана сума не буде виплачена Києву. Країни G7 готові також надати Україні кредит на суму $50 млрд, виплати за яким здійснюватимуться з доходів за замороженими російськими активами», — йдеться у заяві.
Крім того, G7 обіцяють продовжувати тиск на прибутки Росії від торгівлі сировиною та енергоносіями.
Лідери наголосили на непохитній підтримці України та пообіцяли надалі надавати Києву військову, фінансову та гуманітарну допомогу.
- Країни G7 уже понад рік ведуть дебати, чи можна конфіскувати російські активи, не підриваючи довіри до міжнародної фінансової системи. Проти такого кроку деякі члени ЄС, які побоюються судових позовів із боку Росії. У ЄС хочуть передати Україні тільки доходи від активів (премʼєр-міністр України Денис Шмигаль оцінював їх у €5–8 млрд лише цьогоріч). У Великобританії запропонували «позичити» Україні всі заморожені російські активи за умови, що, якщо Росія виплатить репарації Україні, заморожені кошти їй повернуть.