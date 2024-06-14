G7 вимагає від Росії виплатити Україні $486 млрд компенсації за шкоду

Росія має компенсувати Україні збитки у розмірі $486 мільярдів, йдеться у заяві G7 за підсумками саміту в Італії. Наразі лідери країн оцінюють усі законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші.

«Росія має припинити свою незаконну агресивну війну та заплатити за заподіяну Україні шкоду. За даними Світового банку, ця шкода вже перевищує $486 мільярдів. Російські активи на Заході залишаться замороженими, поки конфлікт не припиниться, а вказана сума не буде виплачена Києву. Країни G7 готові також надати Україні кредит на суму $50 млрд, виплати за яким здійснюватимуться з доходів за замороженими російськими активами», — йдеться у заяві.

Крім того, G7 обіцяють продовжувати тиск на прибутки Росії від торгівлі сировиною та енергоносіями.

Лідери наголосили на непохитній підтримці України та пообіцяли надалі надавати Києву військову, фінансову та гуманітарну допомогу.