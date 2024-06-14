У Китаї засудили на 5 років одну з головних активісток місцевого руху #MeToo

Відому активістку руху #MeToo в Китаї та журналістку Софію Хуан Сюецін засудили до пʼяти років увʼязнення за «підривну діяльність проти держави».

Про це пише BBC.

Її засудили разом з трудовим активістом Ван Цзяньбіном. Його вирок — три роки й шість місяців увʼязнення.

36-річна Хуан була одним з найпомітніших голосів у китайському #MeToo. Вона розповідала історії про жертв сексуального насильства, а також говорила про мізогінію і сексизм, з якими вона зіткнулася в китайських редакціях.

Китайська влада не пояснила, за що конкретно звинуватила Хуан і Вана в підривній діяльності. Судовий процес проходив за закритими дверима.

Прихильники активістів кажуть, що їх затримали за регулярні зустрічі та форуми для молоді, де обговорювали соціальні питання.

Хуан їхала на навчання на магістерську програму в Університеті Сассекса, що фінансується урядом Великої Британії, коли її затримали в аеропорту міста Гуанчжоу у 2021 році. Разом з нею був 40-річний Ван.

Прихильники активістів кажуть, що вони майже тисячу днів були в одиночному увʼязненні під час перебування під вартою. Суд над ними розпочався лише у вересні 2023 року.

Розслідування BBC, проведене у 2022 році, показало, що обох утримували в одиночних камерах у таємних місцях, відомих як «чорні вʼязниці».

Міжнародна правозахисна організація засудила рішення китайського суду і вимагає звільнити активістів.