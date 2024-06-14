Акціонери Tesla схвалили виплату рекордних $56 мільярдів Ілону Маску

Акціонери Tesla схвалили рекордну компенсаційну виплату в $56 мільярдів Ілону Маску та перенесення реєстрації компанії зі штату Делавер у Техас.

Про це пише ВВС.

У січні 2024 року суд Делаверу скасував рекордну виплату Маску — це була винагорода у формі акцій компанії замість зарплати на посаді гендиректора на десятирічний термін. Рішення суду поставило під загрозу його статки, тож увесь цей час Маск запекло боровся за виплату.

«Блін, я люблю вас, хлопці», — сказав Маск акціонерам після ухвалення рішення.

Однак юридичні експерти кажуть, що голосування акціонерів не було обовʼязковим. Тож незрозуміло, чи прийме суд, який заблокував угоду, повторне голосування й чи дозволить Tesla сплатити виплату Маску. Однак це рішення дає більше шансів у суді, бо показало велику підтримку Маска серед акціонерів.

Виплата в $56 мільярдів викликала критику через побоювання, що правління Tesla надто покірне й близьке до Маска, тож він міг тиснути на них, і рішення несправедливе стосовно до акціонерів. Але рада директорів Tesla заявила, що Маск заслуговує на цю виплату, оскільки Tesla досягла своїх амбітних цілей під його керівництвом і що необхідно переконатися, що він залишається відданим компанії.

Акціонери Tesla також проголосували за інші пропозиції, включаючи перенесення юридичної штаб-квартири компанії зі штату Делавер до Техасу, а також переобрання двох членів ради директорів: брата Ілона Маска — Кімбала Маска — і Джеймса Мердока, сина медіамагната Руперта Мердока.

Що передувало

У 2018 році рада директорів Tesla ухвалила рішення про компенсаційну виплату Маску на десятирічний термін. Винагорода складалася з 12 траншів опціонів на акції Tesla, які мали перейти Маску за умови, що капіталізація автовиробника збільшиться на $50 мільярдів, а сама компанія досягне певних цілей виручки.

Але того ж року один з акціонерів Tesla Річард Торнетта зажадав анулювати бонус, вважаючи його надмірним. Він подав позов до суду. У січні 2024 року суд Делаверу скасував компенсаційну виплату, а Маск після цього зажадав перенести реєстрацію компанії до Техасу.