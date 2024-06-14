Бʼє на сполох через ШІ. Папа Франциск стане першим понтифіком, що звернеться до G7

Папа вже не раз закликав створити міжнародну угоду, яка забезпечить нагляд за прогресом ШІ. Він вважає, технологія, що не містить людських цінностей співчуття, милосердя, моралі та прощення, є надто небезпечною, щоб розвиватися безконтрольно.

Понтифік має намір скористатися цією нагодою, щоб наполягати на посиленні контролю за штучним інтелектом, після буму його поширення й вдосконалення.

Про його участь у зустрічі лідерів G7 повідомили в пресслужбі Ватикану.

Папа Римський Франциск буде першим понтифіком, що звернеться до G7 («Великої сімки»), бо занепокоєний безконтрольним розвитком штучного інтелекту.

У своїх посланнях Папа Римський наголошував, що ШІ має насамперед дбати про гарантування основних прав людини, просування миру та захист від дезінформації і дискримінації.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запросила Франциска на зустріч лідерів, усвідомлюючи потенційний вплив його влади й морального авторитету в контексті загального занепокоєння щодо ШІ.