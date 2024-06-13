Угорщину оштрафували на €200 мільйонів, бо та порушила правила ЄС про надання притулку

Європейський суд оштрафував Угорщину на €200 мільйонів за те, що вона порушила закони Євросоюзу про надання притулку та проігнорувала попереднє судове рішення.

Про це повідомили Суд ЄС та угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан.

Премʼєр Угорщини вважає вирок суду «обурливим і неприйнятним», звинуваючи «брюссельських бюрократів» у тому, що нелегальні мігранти їм важливіші за європейських громадян.

Ще в грудні 2020 року суд Люксембургу вперше постановив, що Угорщина не дотрималася правил ЄС щодо поводження з мігрантами, оскільки Будапешт незаконно затримував шукачів притулку й депортував їх до того, як вони встигали оскаржити відмову в їхніх заявках.

Після початку пандемії коронавірусу у 2020 році країна ухвалила закон, який зобовʼязує шукачів міжнародного захисту їхати до Белграду чи Києва, щоб подати заявку на дозвіл вʼїхати в Угорщину. Це можна було зробити лише раз.

Тоді суд зобовʼязав Угорщину виправити ситуацію.

Угорщина проігнорувала рішення суду, і суд ЄС назвав це «навмисним ухиленням від застосування спільної політики ЄС» і додав, що бездіяльність Будапешту «є безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням законодавства ЄС».

Крім штрафу в розмірі €200 мільйонів, Угорщину також штрафуватимуть на €1 мільйон кожного дня за невиконання рішення суду. Якщо ж Будапешт відмовиться платити штраф, то його суму вираховують з частки бюджету ЄС для Угорщини.