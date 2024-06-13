«Нова пошта» запускає послугу пакування посилок курʼєром

Компанія «Нова пошта» запускає нову послугу — пакування посилок курʼєром. За запитом курʼєр тепер запакує посилку, коли приїде на локацію, аби забрати її. Самому шукати коробку вже не треба.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».

Замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це курʼєру під час відправки.

Для замовлення через застосунок потрібно: під час оформлення відправлення обрати розмір коробки (мала, середня або велика), натиснути плашку «запакувати», натиснути плашку «крихка посилка», якщо відправлення крихке, а далі віддати посилку курʼєру — він сам її запакує.

Оплата за пакування буде додана до послуги доставки.

Конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг запакувати буде безкоштовно. Маленька коробка (до 2 кг) коштуватиме 10 грн, середня (до 10 кг) — 30 грн, велика (до 30 кг) — 70 грн. Пухирка для крихких відправлень обійдеться у 15 грн.