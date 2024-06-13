У столиці Аргентини спалахнули протести навколо реформ президента Мілея

У столиці Аргентини Буенос-Айресі відбулися протести проти бюджетних реформ, запропонованих президентом Хавʼєром Мілеєм для відновлення занепалої економіки країни.

Про це передає BBBC.

Пакет реформ передбачає оголошення надзвичайного економічного стану, скорочення пенсій і послаблення трудових прав. Цей законопроєкт схвалили у верхній палаті аргентинського парламенту — Сенаті. Наступний крок — схвалення в нижній палаті.

Проти законопроєкту виступають ліві політичні партії, профспілки та громадські організації. Демонстранти кажуть, що ці заходи завдадуть шкоди мільйонам аргентинців.

Під час протесту його учасники кидали шашки з бензином і каміння, палили автомобілі, носили плакати з написами, як-от «Як очільник держави може ненавидіти державу?». Правоохоронці розгонили протестувальників сльозогінним газом і водометами.

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Хавʼєр Мілей став президентом Аргентини в листопаді 2023 року, обіцяючи економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонує доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією та росією на користь США.

З часу обрання він зменшив Кабінет міністрів наполовину, скоротив 50 тисяч державних робочих місць, призупинив нові контракти на громадські роботи та позбавив субсидій на пальне та транспорт.