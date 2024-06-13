Щоб швидше завершити війну, Захід має активніше інвестувати у виробництво зброї та в Україну. Огляд матеріалів іноземних медіа 12 червня

Великий текст про те, як Заходу переконати Росію, що він як партнер України протримається у війні довше за неї, опублікував на Foreign Affairs професор політології Джорджтаунського університету США Ден Альтман. Поточна допомога Україні ― критично важлива, її мають надавати й надалі, пише він. Та навіть нещодавній пакет підтримки Києва від Вашингтону на $61 мільярд у кращому разі допоможе ЗСУ відвоювати частину окупованих Росією територій, але ніяк не завершить війну. Щоб росіяни відмовилися від загарбницьких планів, вони мають усвідомити, що в перспективі їхні позиції слабшатимуть. «Якщо лідери Росії віритимуть, що врешті-решт переможуть, вони продовжать воювати. Зміна довгострокових розрахунків Москви настільки ж важлива, як і перемога в поточних битвах, ― пише Альтман. ― А щоб змінити ці розрахунки, треба інвестувати у виробництво зброї та боєприпасів стільки, щоб Росія чітко усвідомила, що найближчими роками Захід за спроможностями перевершить її військово-промисловий комплекс. Мета ― щоб російські правителі боялися затяжної війни. Цей страх життєво необхідний, аби завадити такій війні».

Способів вселити у росіян цей страх Альтман бачить три. Перший ― Захід надає переконливі гарантії довготривалої грошової та збройної підтримки України. Але наразі це не видається можливим, оскільки, наприклад, Джо Байден не може гарантувати вірність свого конкурента-республіканця підтримці Києва. Найефективнішим свідченням підтримки України є згода відправити сюди за потреби війська НАТО, пише Альтман. Та коли президент Франції Емманюель Макрон висловив цей намір, виявилось, що не всі партнери по Альянсу готові до такого кроку.

Другий спосіб показати довгострокову підтримку Заходом Києва ― наситити Україну сучасною зброєю. Очевидно, що б партнери не надали ЗСУ ― цей крок навряд чи спонукає Москву до ескалації, адже досі нічого такого не ставалось. Інша річ, що наразі на складах країн-партнерів України бракує зброї, аби покрити всі потреби сил української оборони. Тому залишається третій спосіб ― просто зараз виділити великі суми на розширення виробництва зброї на Заході. Цей умовний фонд чітко продемонструє: військова міць країн НАТО ― а отже, й України ― лише зростатиме. І в Росії тут шансів нема.

«Нові фабрики, зростання обсягів виробництва, довгострокові замовлення і багаторічне планування демонструють тривалу підтримку значно яскравіше за слова», ― пише Альтман. Недавнє відкриття нової фабрики General Dynamics із виробництва боєприпасів у Техасі ― крок у вірному напрямку, пише він. Якщо масштабувати цю тенденцію, вона призведе і до зміни настроїв у Росії.

Такий підхід може спровокувати страхи, що ідеться про чергову «вічну війну», схожу на дорогі поразки США у Вʼєтнамі, Афганістані та Іраку. Та це малоймовірно, впевнений автор. Громадянські війни та боротьба з диверсантами можуть затягнутись на роки, але міждержавні конфлікти високої інтенсивності, як війна між Росією та Україною, ― інакші. Дослідження показують, що жодна війна між державами щонайменше з 1815 року не тривала понад десятиліття. Зрозуміло, що російсько-українська війна буде коротшою. І на її тривалість безпосередньо вплине те, наскільки швидко Захід створить високоефективну систему виробництва зброї, підсумовує Альтман.

Це лише частина огляду. Резюме матеріалів про приватизацію в Україні для покриття потреб війни та перспективи відновлюваної енергетики врятувати країну від блекаутів доступні для всіх, хто підтримує нас на Patreon!