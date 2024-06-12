У Вірменії біля будівлі парламенту відбулися антиурядові протести із сутичками. Є постраждалі й затримані

У вірменській столиці Єревані відбулася чергова антиурядова акція протесту під будівлею парламенту, де в цей час виступав прем’єр Нікол Пашинян.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Коли протестувальники спробували прорвати поліцейський кордон, правоохоронці оточили мітинг, спалахнули сутички. Поліція застосувала проти мітингувальників світлошумові гранати, повідомляють місцеві Telegram-канали. Одному з протестувальників відірвало кисть.

Станом на 22:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) поліція Вірменії затримала 98 протестувальників. Міністерство охорони здоровʼя Вірменії повідомило про 55 постраждалих.

У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що проти затриманих протестувальників порушили кримінальні провадження за фактом участі в масових заворушеннях.