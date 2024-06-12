Уряд Ісландії видав дозвіл на забій 128 китів останній китобійній компанії в Європі

Уряд Ісландії надав останній європейській китобійній компанії Hvalur дозвіл на вбивство понад 128 фінвалів — тварин родини китових — протягом цьогорічного сезону полювання.
Про це повідомляє The Guardian.
Для порівняння: торік убили лише 24 фінвали. Та вже зараз Ісландія стає другою після Японії країною, що відновлює китобійний промисел.
Фінвал є другим за розміром ссавцем у світі, він включений до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Чисельність фінвалів відновилася після того, як у 1970-х роках у багатьох країнах заборонили полювати них.
Попередній міністр рибальства Ісландії призупинив китобійний промисел після того, як у звіті дійшли висновку, що полювання у 2022 році не відповідало законодавству країни про захист тварин, оскільки кити гинули не зразу і в муках через неправильні дії китобоїв — деякі помирали по дві години.
Згодом після цього створили експертну робочу групу для вивчення того, чи можна зробити полювання на китів більш відповідним до законів про добробут тварин. Експерти дійшли висновку, що є підстави для вдосконалення методів полювання і відновлення промислу.
Надаючи дозвіл компанії Hvalur, міністерка продовольства, рибальства та сільського господарства Ісландії Бʼяркі Олсен Гуннарсдоттір сказала, що її рішення не обовʼязково відповідало її поглядам або поглядам її партії — «Руху лівих зелених».
«Проте я повинна дотримуватися законів і правил, і це мій висновок», — каже вона.
Водночас активісти стверджують, що в нещодавньому звіті ісландського органу з питань безпеки харчових продуктів і добробуту тварин Mast не вдалося зафіксувати жодних значних зрушень у бік більш гуманного полювання на цих тварин, попри впровадження нових правил, покликаних зменшити страждання китів.
- Китобійний промисел призвів до значного скорочення популяції китів — за минуле століття комерційне полювання вбило 2,9 мільйона тварин. І хоча Міжнародна китобійна комісія запровадила мораторій на китобійний промисел з 1986 року, у деяких регіонах він досі процвітає, зокрема в Ісландії, де його відновили у 2006 році.