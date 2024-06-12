У Київській області після ранкової атаки Росії знайшли касетні суббоєприпаси. Імовірно, їх несли ракети Х-101

У Київській області після ракетно-дронової атаки військ Росії, яка відбулася рано-вранці 12 червня, знайшли фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.
Про це повідомила Національна поліція України.
Ці боєприпаси дуже небезпечні, вони можуть здетонувати від найменшого руху, тому людей просять не наближатися до них і викликати рятувальників. Поліція закликає людей не підходити до місць падіння уламків збитих протиповітряною обороною цілей.
Нацполіція опублікувала фото касетних боєприпасів і заблюреного фрагменту ракети. Схоже, це крилата Х-101, яку запускає стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.
Імовірно, саме ця ракета розкидала касетні боєприпаси по периметру. Такі боєприпаси схожі на кулі діаметром близько 10 см та призначені для ураження легкої техніки на відкритих майданчиках і для знищення живої сили. Вони мають таймер, тому можуть вибухнути у визначений час, або ж від найменшого руху. Застосування такого заряду в ракетах Х-101 свідчить про те, що РФ свідомо намагається завдати якнайбільше шкоди цивільним у разі збиття і падіння ракет.
У соцмережах пишуть, що суббоєприпаси на Київщині знайшли мешканці міста Васильків і сусіднього селища Глеваха.
Портал Defense Express пише, що перший випадок застосування Х-101 із касетними боєприпасами був зафіксований 7 червня, коли більшість ракет полетіли на Старокостянтинів (Хмельницька область).
- Х-101 — це крилата ракета класу «повітря — земля», яку запускають бомбардувальники Ту-95. Дальність її польоту — близько 5 000 км. Вага бойової частини — до 960 кілограмів.
- Останні пів року Х-101 стала засобом перевантаження ППО. Більшу частину цих ракет збивають, хоча росіяни вже намагались їх модернізувати. Наприклад, на них встановили систему відстрілу теплових пасток для протидії ракетам ППО.
- Час від часу росіяни модернізують крилаті ракети Х-101. У травні 2024 року аналітики британського Міноборони писали, що в цих ракетах підвищили летальність, додавши другу боєголовку. Це має збільшити радіус ураження уламками, хоча і зменшує дальність польоту.