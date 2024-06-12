Генштаб: ЗСУ завдали ракетного удару по трьох російських дивізіонах С-300 і С-400 в Криму

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Сили оборони в ніч на 12 червня завдали групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

«Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється», — заявили у ГШ.

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення уражених дивізіонів.