Голова комітету Ради з нацбезпеки Завітневич розповів принцип будівництва фортифікацій і відповів на критику

Голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич відповів на критику щодо можливого поганого облаштування фортифікацій в Харківській області та пояснив принцип їх будівництва.
Про це він розповів «ВВС Україна».
Коментуючи закиди про відсутність підготовлених фортифікацій, які могли призвести до відкриття так званого «харківського фронту», Завітневич сказав: «Що стосується якості фортифікацій — то у нас є відповідні статути, і першу лінію будували самі підрозділи, які там служать. Це стосується Харкова, Покровського напрямку чи Лиманського — ці ж військові і готували лінії оборони».
Він зауважив, що першу і другу лінію фортифікацій будували військові. Третя лінія — це вже будують обласні військові адміністрації (цивільні).
«Ми ж не можемо одночасно усюди побудувати всі три лінії оборони — на це потрібен час і величезні кошти. Тому військові визначали, де саме будуть ці лінії оборони, перша і друга. Наприклад, на якійсь ділянці фронту військові пропонували тут будувати укріплення, а наступ відбувся, можливо, з іншого якогось напрямку — це також реалії», — додав Завітневич.
Голова комітету пояснив, Генеральний штаб не може виїжджати на кожну фортифікаційну споруду і контролювати там усе. Це на місцях робить військове командування, яке відповідальне за оборону тої чи іншої ділянки. Саме воно визначає місце для фортифікацій перших ліній, спираючись на дані розвідки і прогнози, де може бути умовний наступ противника. Але ворог іноді може піти в наступ на іншому місці.
«Тут важливі деталі. Зараз створили ТСК [Тимчасову слідчу комісію], яка буде з цим детально розбиратися. Тому що коли ми від комітету виїжджали з інспекціями, то питали у військових на місцях, хто саме визначив, що треба будувати саме тут і саме так. Це все має бути верифіковано Генеральним штабом, військовим командуванням, яке за це відповідає. Нам ці документи показували на засіданні комітету, зокрема, про фортифікації біля лінії зіткнення», — зазначив Завітневич.
- 22 травня 2024 року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та потреби в дронах. Щодо фортифікацій, то вона має перевірити цільове використання коштів, виділених на їх облаштування.
- До складу комісії увійшли 15 депутатів. Головою комісії призначили представника «Слуги народу» Миколу Задорожнього. ТСК має працювати рік. Звіт про роботу її члени повинні представити не пізніше ніж за шість місяців із дня утворення.