Телескоп «Хаббл» показав симбіотичну зірку — у ній червоний гігант і білий карлик

Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення симбіотичної зірки Mira HM Sge, яка розташована на відстані 3 400 світлових років від нас у сузір’ї Стрільця.

Про це повідомила Європейське космічне агентство.

Симбіотична зірка Mira HM Sge складається з червоного гіганта та білого карлика. Матеріал стікає з червоного гіганта і падає на білого карлика, що робить його надзвичайно яскравим. Червона туманність біля них показує зоряний вітер.

Зоряна система спалахнула як нова в 1975 році. З квітня до вересня 1975 року подвійна система HM Sge стала яскравішою у 250 разів. І згасала вона не швидко, як це зазвичай відбувається, а зберігала свою яскравість протягом десятиліть.

Спостереження виявили певну парадоксальність — система стала гарячішою, але трохи згасла.

Дані телескопа SOFIA, який припинив роботу у 2022 році, засвідчили, що в зоряній системі є вода, газ і пил. Астрономи побачили, як вода рухається зі швидкістю приблизно 28 кілометрів на секунду, що, найімовірніше, є швидкістю акреційного диска навколо білого карлика. Газовий міст, що зʼєднує гігантську червону зірку з білим карликом, охоплює приблизно 3,2 мільярда кілометрів.