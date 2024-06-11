Віцепрезидент Малаві й ще девʼять людей загинули в авіакатастрофі

Віцепрезидент Малаві Саулос Чиліма і ще дев’ять людей, серед яких колишня перша леді країни Шаніл Дзімбірі, загинули в авіакатастрофі — їхній літак зник з радарів 10 червня.

Про це президент Малаві Лазарус Чаквера заявив в ефірі національного телебачення, передають Reuters і The Guardian.

Уламки військового літака, на борту якого перебував 51-річний Саулос Чиліма та ще девʼятеро людей, знайшли в гірській місцевості на півночі країни після понад добу пошуків. У катастрофі ніхто не вижив, заявив Чаквера.

Зранку 10 червня літак вилетів зі столиці країни Лілонгве до міста Мзузу, де мав пройти похорон колишнього міністра юстиції Ральфа Касамбари. В умовах поганої видимості літак зник з радарів.

Перш ніж стати віцепрезидентом, Саулос Чиліма обіймав керівні посади в транснаціональних компаніях, таких як Unilever і Coca Cola. Наприкінці 2022 року його заарештувало Антикорупційне бюро країни за звинуваченнями в отриманні відкатів від бізнесмена в обмін на держпідряди. Чиліма заперечував будь-які правопорушення, у травні 2023 року влада Малаві припинила справу та зняла з нього всі звинувачення.