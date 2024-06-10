Вибори в Європарламент: в Італії виграла партія премʼєрки Мелоні, а у Фінляндії, на відміну від більшості країн ЄС, праві провалилися

В неділю, 9 червня, у Європейському Союзі пройшов заключний день голосування на виборах до Європейського парламенту. Сьогодні країни ЄС уже почали оголошувати остаточні результати. На цьогорічних виборах праві та ультраправі депутати посилили свої позиції порівняно з підсумками попередніх виборів до Європарламенту у 2019 році.

Правоцентристська Європейська народна партія (EPP) стане найбільшою політичною групою в новому скликанні Європарламенту, а центристські, ліберальні та соціалістичні партії збережуть більшість, яка в попередньому скликанні показала себе проукраїнською. Очікується, що EPP, ліберальна «Оновити Європу» (Renew Europe) і соціал-демократи (S&D) матимуть приблизно 399 мандатів із 720 у Європарламенті. Про це свідчать попередні результати голосування.

В Італії, як і очікувалося, перемогла ультраправа партія премʼєр-міністра країни Джорджі Мелоні «Брати Італії». Вона отримала 28,9% голосів виборців, передає ANSA.

Це посилило позиції Мелоні всередині країни і водночас позиціонує прем’єрку як одну з найвпливовіших фігур у Євросоюзі.

Другою за результатами стала лівоцентристська опозиційна Демократична партія (PD). Вона отримала 24,5% голосів. Далі йде популістський «Рух пʼяти зірок» із 10,5% підтримки, — це на сім процентних пунктів менше, ніж на виборах 2019 року.

Коаліційні партнери Мелоні — «Вперед, Італіє» та ультраправа партія «Ліга» на чолі з євроскептиком Маттео Сальвіні — показали слабкі результати. «Ліга» отримала 8,5% голосів (у 2019 році було 34,3%), а «Вперед, Італіє» — 9,2%.

Водночас в Іспанії перемогла правоцентристська Народна партія Іспанії (PP), завдавши удару по уряду соціалістів на чолі з премʼєр-міністром Педро Санчесом, передає Reuters.

Народна партія отримала 22 місця з 61, відведених країні, а соціалісти Санчеса — 20 місць.

Ультраправа партія Vox посіла третє місце з шістьма мандатами. У попередньому скликанні Європарламенту вона мала чотири місця. А втім, підтримка Vox знизилася до 9,6% з 12,4%, які партія отримала на загальнонаціональних виборах у липні 2023 року.

Водночас ультраправий інфлюенсер Альвізе Перес, який бореться з тим, що він називає «універсальною корупцією», зумів отримати для політсили Se Acabó la Fiesta («Вечірка закінчилася») три місця завдяки кампанії, що проводилася переважно через Telegram.

Ліва партія Sumar, яка є партнером Санчеса в урядовій коаліції, отримала три місця, а ліворадикальна Podemos на чолі з колишньою міністеркою з питань рівності Ірен Монтеро — два місця.

Загалом праві набрали майже 50%, а ліві — 43%.

У Люксембурзі ультраправа Альтернативна демократична партія реформ (ADR) вперше здобула достатньо голосів на виборах до Європарламенту, щоб отримати представництво в цьому органі, пише Luxembourg Times.

На виборах до Європарламенту ADR отримала 11,8% голосів — майже на два відсоткові пункти більше, ніж у 2019 році. Це дозволить представнику партії Фернану Картайзеру отримати мандат у ЄП.

Хороший результат ультраправих призвів до того, що ліволіберальна Демократична партія втратила мандат — вона отримала 18,3% голосів і матиме в ЄС лише одного представника, а не двох.

Християнсько-соціальна народна партія прем’єра Люксембургу Люка Фрідена здобула найбільшу частку голосів — 22,9% — і матиме двох депутатів у Європарламенті. За нею опинилася Люксембурзька соціалістична робітнича партія з 21,7% голосів, яка збереже свого єдиного представника в Страсбурзі. Також свій мандат змогли втримати люксембурзькі «Зелені», які набрали трохи більш як 11%.

У Чехії переможницею виборів до Європарламенту виявилася популістська партія колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. Вона отримала 26,1% голосі і порівняно з виборами 2019 року отримає на один мандат більше — загалом сім, передає IDNES.

Блок «Разом», до якого входять Громадянська демократична партія (ODS), KDU-ČSL і TOP 09 — члени теперішньої керівної коаліції разом з «Піратською партією» — за результатами виборів отримає шість місць у Європарламенті, хоча сподівався на перемогу. «Піратська партія» з 6,2% збереже свій єдиний мандат.

Блок «поміркованих євроскептиків» Písaha a Motoristé з 10,26% голосів отримує два мандати. Лівий блок Stačilo! (»Досить!») набрав 9,56%. Ліберали STAN отримали 8,7%, блок євроскептиків SPD a Trikolora — 5,73%, і будуть мати по одному мандату.

Загалом 10 із 14 чеських євродепутатів, які вже в Європарламенті, змогли переобратися.

Водночас у Фінляндії, на відміну від більшості країн ЄС, правопопулісти отримали вкрай невтішні для себе результати на виборах до Європарламенту — через рік після того, як мало не перемогли на національних виборах. Тоді вони отримали понад 20% і мінімально відставали від «Національної коаліції».

Соцопитування прогнозували їм до трьох місць, але в підсумку праві «Істинні фіни» отримали лише 7,6% голосів — на 6,2 процентних пункти менше, ніж на попередніх виборах до ЄП, і отримують лише один мандат. Це місце займе 35-річний Себастьян Тюнккюнен, який виявився наймолодшим євродепутатом від Фінляндії.

Водночас переможцем, як і на всіх попередніх виборах до ЄП у Фінляндії, виявилася правляча «Національна коаліція» з 24,8% голосів. Це забезпечує їм чотири мандати.

Другим несподівано виявився «Лівий союз», від яких до Європарламенту пішла їхня лідерка Лі Андерссон. Партія отримала 17,3% голосів. Порівняно з виборами 2019 року, вони наростили підтримку на понад 10 процентних пунктів. Таким здобутком партія значною мірою завдячує кандидатурі Андерссон — її підтримали понад 250 тисяч виборців. Для Фінляндії це називають рекордом на євровиборах.

На третьому місці з 17,3% голосів виявилися соціал-демократи, яких раніше очолювала експремʼєрка Санна Марін. Центристи отримали 11,8%, «Зелені» — 11,3%. Для обох політсил це гірший результат, ніж у 2019 році.

Центристська Шведська народна партія, яка відстоює права шведської національної меншини, має понад 6% голосів і збереже свій єдиний мандат у Європарламенті, хоча ризикувала його втратити. Це місце займе їхня лідерка Анна-Мая Генрікссон.