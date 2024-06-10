У Болгарії на виборах до парламенту лідирує правоцентристська партія

У Болгарії відбулися позачергові парламентські вибори, на яких, за результатами екзит-полу, лідирує консервативна популістська партія ГЄРБ — «Громадяни за європейський розвиток Болгарії».

Про це пише Reuters.

Партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», попередньо, набрала 26,2% голосів. Натомість реформаторська партія «Ми продовжуємо зміни» отримала 15,7% голосів, ультранаціоналістична партія «Відродження» — 14,5% голосів, а «Рух за права і свободу», який представляє велику етнічну турецьку меншину в Болгарії, за прогнозами, отримає 14,3%.

Таким чином, ГЄРБ може отримати 73 місця у 240-місному парламенті, «Ми продовжуємо зміни» — 44 місця, «Відродження» — 41 місце, «Рух за права і свободу» — 40 місць.

Аналітики вважають, що буде боротьба за друге місце, оскільки після підрахунку всіх голосів результат може відрізнятися між трьома партіями, які йдуть одразу за ГЄРБ.

Державна виборча комісія Болгарії підрахувала, що явка склала 20,44%.

Болгарія потребує періоду стабільного й ефективного функціонування уряду, щоб пришвидшити потік коштів ЄС у свою інфраструктуру, запровадити євро та стати повноцінним учасником Шенгенської зони.

Це голосування стало шостим за останні три роки. Його призначили через розпад коаліції ГЄРБ та партії «Ми продовжуємо зміни» у березні 2024 року.