Збірна України з футболу представила остаточний склад на Євро-2024

Збірна України з футболу оголосила склад гравців, які візьмуть участь у Чемпіонаті Європи 2024 року.

Склад збірної сформував тренерський штаб на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим.

Воротарі:

Георгій Бущан («Динамо», Київ);

Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія);

Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія).

Захисники:

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар («Шахтар», Донецьк);

Олександр Тимчик («Динамо», Київ);

Віталій Миколенко («Евертон», Англія);

Ілля Забарний («Борнмут», Англія);

Олександр Сваток («Дніпро-1», Дніпро);

Максим Таловєров («ЛАСК Лінц», Австрія);

Богдан Михайліченко («Полісся», Житомир).

Півзахисники:

Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко («Динамо», Київ);

Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Олександр Зубков («Шахтар», Донецьк);

Олександр Зінченко («Арсенал», Англія);

Віктор Циганков («Жирона», Іспанія);

Михайло Мудрик («Челсі», Англія);

Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія);

Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).

Нападники:

Артем Довбик («Жирона», Іспанія);

Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія);

Владислав Ванат («Динамо», Київ).

Україна вчетверте поспіль зіграє на Чемпіонаті Європи. І лише Андрій Ярмоленко зіграв на всіх трьох попередніх Євро.

Перший матч на Євро-2024 Україна зіграє з Румунією на «Альянц-Арені» в Мюнхені 17 червня.