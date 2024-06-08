Збірна України з футболу представила остаточний склад на Євро-2024

Збірна України з футболу оголосила склад гравців, які візьмуть участь у Чемпіонаті Європи 2024 року.
Склад збірної сформував тренерський штаб на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим.
Воротарі:
- Георгій Бущан («Динамо», Київ);
- Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія);
- Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія).
Захисники:
- Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар («Шахтар», Донецьк);
- Олександр Тимчик («Динамо», Київ);
- Віталій Миколенко («Евертон», Англія);
- Ілля Забарний («Борнмут», Англія);
- Олександр Сваток («Дніпро-1», Дніпро);
- Максим Таловєров («ЛАСК Лінц», Австрія);
- Богдан Михайліченко («Полісся», Житомир).
Півзахисники:
- Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко («Динамо», Київ);
- Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Олександр Зубков («Шахтар», Донецьк);
- Олександр Зінченко («Арсенал», Англія);
- Віктор Циганков («Жирона», Іспанія);
- Михайло Мудрик («Челсі», Англія);
- Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія);
- Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).
Нападники:
- Артем Довбик («Жирона», Іспанія);
- Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія);
- Владислав Ванат («Динамо», Київ).
Україна вчетверте поспіль зіграє на Чемпіонаті Європи. І лише Андрій Ярмоленко зіграв на всіх трьох попередніх Євро.
Перший матч на Євро-2024 Україна зіграє з Румунією на «Альянц-Арені» в Мюнхені 17 червня.
- До 2012 року збірна України жодного разу не виходила у фінальну частину Чемпіонатів Європи. На турнір у 2012-му вона потрапила як господарка турніру, у 2016-му — через плей-оф, а у 2021-му — напряму як переможниця групи.