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Збірна України з футболу представила остаточний склад на Євро-2024

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Збірна України з футболу оголосила склад гравців, які візьмуть участь у Чемпіонаті Європи 2024 року.

Склад збірної сформував тренерський штаб на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим.

Воротарі:

  • Георгій Бущан («Динамо», Київ);
  • Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія);
  • Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія).

Захисники:

  • Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар («Шахтар», Донецьк);
  • Олександр Тимчик («Динамо», Київ);
  • Віталій Миколенко («Евертон», Англія);
  • Ілля Забарний («Борнмут», Англія);
  • Олександр Сваток («Дніпро-1», Дніпро);
  • Максим Таловєров («ЛАСК Лінц», Австрія);
  • Богдан Михайліченко («Полісся», Житомир).

Півзахисники:

  • Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко («Динамо», Київ);
  • Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Олександр Зубков («Шахтар», Донецьк);
  • Олександр Зінченко («Арсенал», Англія);
  • Віктор Циганков («Жирона», Іспанія);
  • Михайло Мудрик («Челсі», Англія);
  • Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія);
  • Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).

Нападники:

  • Артем Довбик («Жирона», Іспанія);
  • Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія);
  • Владислав Ванат («Динамо», Київ).

Україна вчетверте поспіль зіграє на Чемпіонаті Європи. І лише Андрій Ярмоленко зіграв на всіх трьох попередніх Євро.

Перший матч на Євро-2024 Україна зіграє з Румунією на «Альянц-Арені» в Мюнхені 17 червня.

  • До 2012 року збірна України жодного разу не виходила у фінальну частину Чемпіонатів Європи. На турнір у 2012-му вона потрапила як господарка турніру, у 2016-му — через плей-оф, а у 2021-му — напряму як переможниця групи.