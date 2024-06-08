В Одесі відкрили перший пляж у сезоні

В Одесі почали поступово відкривати зони для купання. Сьогодні, 8 червня, офіційно відкрили пляж «Калетон».

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дозвіл про доступ людей до моря підписали Кіпер і командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Едуард Москальов.

За словами очільника ОВА, список пляжів буде доповнюватися відповідно до проходження перевірок. Загалом планують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та області, а також лагуну в Ізмаїльському районі.

Водночас перебування людей біля моря заборонено під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, а також під час шторму від двох балів.