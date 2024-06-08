Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів відеодзвінок із пранкером, який видавав себе за колишнього президента України Петра Порошенка.

Про це пишуть The Telegraph і The Times.

Спершу міністр і пранкер обмінялися кількома текстовими повідомленнями, після чого провели короткий відеодзвінок.

Кемерон почав підозрювати, що щось не так, коли «Порошенко» попросив у нього поділитися контактами інших членів уряду. Після цього британський міністр перестав відповідати.

Інформацію про фейковий відеодзвінок у МЗС вирішили оприлюднити на випадок, якщо відео з міністром захочуть використати для маніпуляцій, а також щоб переконатися, що інші посадовці знають про цей ризик.