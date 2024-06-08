У США в авіакатастрофі загинув астронавт місії «Аполлон-8», який першим облетів Місяць

У США в авіакатастрофі загинув астронавт NASA Вільям Андерс. Він був членом екіпажу місії «Аполлон-8», який першим облетів Місяць у 1968 році.

Про це пишуть CNN і Associated Press.

Диспетчерський центр вранці 7 червня отримав повідомлення, у якому йшлося про те, що літак старої моделі летів з півночі на південь, а потім впав у воду біля північного краю острова Джонса в окрузі Сан-Хуан і затонув.

Тіло чоловіка знайшли того ж дня. 90-річний Андерс був єдиною людиною на двомісному літаку. Причини падіння поки що невідомі.

За свою карʼєру в NASA Андерс налітав майже 6 тисяч годин. Під час місії «Аполлон-8» саме він зробив культове фото «Схід Землі», яка є першим кольоровим зображенням Землі з космосу.

AP називає її однією з найважливіших фотографій у сучасній історії, оскільки вона змінила уявлення людей про планету. Вважається, що фотографія започаткувала глобальний екологічний рух, показавши, якою тендітною та ізольованою виглядає Земля з космосу.