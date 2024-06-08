Економічний форум у Петербурзі став «театром кабукі» для країн глобального Півдня. Огляд матеріалів іноземних медіа 7 червня

На сайті американської медійної компанії CNBC вийшов матеріал про черговий Санкт-Петербурзький економічний форум ― російську подобу Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Видання згадує, що формально на форумі були представники понад сотні держав, і росіяни намагалися вразити масштабами й альтернативними «західному порядку денному» дискусійними темами на кшталт «Імперія зла: чи вдалось Заходу демонізувати Росію?». Утім, про реальну вагу форуму свідчить те, що жодної великої угоди ані між компаніями, ані з іншими державами не підписали. А з, наприклад, європейських країн офіційно були представлені лише записні союзники Путіна ― Словаччина й Угорщина. Від останньої форум відвідав міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, який, як сформульовано у статті, ошивається там ледь не щороку.

Загалом СПЕФ показав, які держави й компанії не гребують вести бізнес із країною, що напала на сусіда, пише видання. Переважно це були країни Африки, Азії та Латинської Америки. Однак і вони остерігались гучних, наприклад політичних, заяв. Їх намагався робити Путін ― так, він знову заговорив про розширення неформальної групи BRICS, що є альтернативним «Великій сімці» об’єднанням Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Ішлося, зокрема, про плани залучити до BRICS і Туреччину. Однак аналітик з питань міжнародних відносин Макс Гесс у коментарі CNBC назвав це порожнім струсанням повітря. Бо навряд чи Туреччина ризикне стати повноцінним учасником обʼєднання з дискредитованою країною, та й голос BRICS у світі малопомітний. Тож усі заяви, які лунали на «російському Давосі», за словами Гесса, ― лише «політичний театр кабукі» для глядачів з глобального Півдня.

Також варті уваги текст Fortune про те, як Південна Корея через війну стає центром виробництва зброї (країні вдається виробляти більше і дешевше за ті ж США) і фоторепортаж The New York Times зі східного прикордоння України.

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