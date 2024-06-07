На премʼєр-міністра Данії напав невідомий — вона «шокована» інцидентом

На премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен напав невідомий — її ударив чоловік, коли вона перебувала на площі Культорвет в Копенгагені. Нападника заарештували.
У заяві до данського інформаційного агентства Ritzau Метте Фредеріксен написала, що шокована інцидентом, передає TV 2 Nyheder.
Поліція Копенгагену підтвердила інцидент.
Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт написав, що напад на обраного народом політика — це «напад на всю нашу демократію». Схожі думки висловили й інші данські чиновники.
Член парламенту Данії Петер Скааруп додав, що «ви можете не погоджуватися щодо політики, але насильство є і буде абсолютно неприйнятним».
Незавдовго до нападу Метте Фредеріксен проводила передвиборчу кампанію разом з ключовим кандидатом у депутати Європарламенту від соціал-демократів Крістел Шальдемосе. Утім, Метте Фредеріксен була на площі Культорвет в Копенгагені не через кампанію Шальдемосе.
- Загалом європейські виборці цього разу обиратимуть до Європарламенту 720 депутатів, що представлятимуть їхні країни. У різних європейських країнах вибори проходять в один з чотирьох днів — з 6 до 9 червня, залежно від національних звичаїв голосування.