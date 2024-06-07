У Балтійському морі стартували масштабні військові навчання НАТО

У Балтійському морі починаються масштабні військові навчання НАТО Baltops 24 — вони стануть найбільшими в цьому морі.

Про це пише литовське видання LRT.

Військові навчання триватимуть з 7 до 20 червня переважно в глибоководній центральній частині моря. Керівник навчань віцеадмірал Військово-морських сил США Томас Едвардс Іші зазначав, що Baltops 24 зосередяться на десантних операціях.

Також військові вчитимуться протимінної, протиповітряної оборони, використанню надводних і підводних безпілотників, вогневої підтримки, захисту морських комунікацій, медичного реагування тощо.

Загалом у навчаннях беруть участь майже девʼять тисяч людей, понад 50 кораблів і 80 літаків із 20 країн НАТО.

Військові навчання НАТО Baltops проводять у Балтійському регіоні з 1971 року, цьогоріч це вже 53-й раз.