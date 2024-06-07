Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном — тепер можна не їхати в ТЦК

Кабінет міністрів 7 червня ухвалив низку змін, що спрощують військовий облік для українців за кордоном.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Зокрема українці, які перебувають за кордоном понад три місяці, тепер можуть стати на облік через закордонні дипломатичні установи. Також скасували вимогу особистої присутності в ТЦК.

Уряд виключив вимогу надавати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це спростить процедуру відстрочки від призову.

Крім того, інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобовʼязаних і резервістів тепер надсилатиметься в електронному вигляді до поліції.

Нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною, зазначили в Міноборони.