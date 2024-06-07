Сюзанна Коллінз пише ще одну частину «Голодних ігор». Книга вийде в березні 2025 року

Американська письменниця Сюзанна Коллінз напише пʼяту частину із серії «Голодні ігри» — «Схід сонця на жнивах» (Sunrise on the Reaping). Книга має вийти 18 березня 2025 року, а вже в 2026-му за нею зніматимуть фільм.

Про це пишуть The Guardian і Variety.

«Схід сонця на жнивах» поверне читачів у Панем — державу, створену на Землі невідомо коли, після невідомого катаклізму. Саме в Панемі відбуваються всі події «Голодних ігор».

Дія нової книги Коллінз почнеться зі жнив 50-х Голодних ігор, також відомих як «Друга чверть» — саме в них брав участь один з головних героїв серії Геймітч Абернаті. Це за 24 роки до початку подій оригінального роману і через 40 років після останньої книги Коллінз «Балада про співочих пташок і змій», яка вийшла у 2020 році.

«Мене надихнула ідея філософа Девіда Юма про неявну покірність і, за його словами, «легкість, з якою багато хто керує небагатьма». В історії також глибше занурююсь у тему використання пропаганди і влади тих, хто контролює наратив», — сказала Коллінз.

Фільм-приквел за новою книгою Коллінз вийде вже 20 листопада 2026 року. Хто зіграє головні ролі та про деталі проєкту поки що не відомо.