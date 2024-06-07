«Газпром» став збитковим ― і це надовго. Ймовірно, на роки. Огляд матеріалів іноземних медіа 6 червня

«Єдина світла пляма в російській економіці», держкомпанія «Газпром», зафіксувала перший з початку століття квартальний збиток ― і, швидше за все, це перший у черзі багатьох подібних кварталів, пише The Washington Post. Видання посилається на внутрішній звіт компанії, в якому йдеться, що продажі до Китаю чи Індії не покрили збитків від втрати споживачів у Європі. Якщо ситуація кардинально не зміниться, найбільша компанія Росії не компенсує втрат щонайменше до 2035 року, йдеться в повідомленні «Газпрому».

Одна з причин проблем ключової російської компанії у тому, що вона покладається в основному на транспортування газу по трубах. А більшість газогонів ішла до Європи: Китай лише міркує про те, чи запускати другу нитку російсько-китайського газопроводу. Натомість у термінали скрапленого газу, які дають можливість транспортувати пальне танкерами в далекі країни, росія інвестувала мало. І тепер пожинає плоди своєї політики. Росія, яку сенатор Джон Маккейн називав «АЗС, що мімікрує під державу», ризикує запустити маховик інфляції, подібний на венесуельський. І для того, щоб це сталося швидше й відчутніше, США мають не стримувати експорту скрапленого газу, пише видання. Країни на кшталт Швеції чи Фінляндії, які зробили однозначний вибір на користь НАТО, волітимуть купувати його, а не російський товар. Чим прискорять занепад путінської «імперії».

Також варті уваги колонка-пересторога від редактора Time, що жорсткіша позиція США щодо Росії та погроза Кремля атакувати натівських інструкторів в Україні здатні швидко призвести до значної ескалації війни, а також текст Politico про Південно-Африканську Республіку: передвиборчі суперечки там спонукають до того, щоб найбільша партія зайняла проукраїнську позицію.

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