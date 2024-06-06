«Укрзалізниця» запускає новий швидкісний потяг «Інтерсіті+» Київ — Львів

«Укрзалізниця» посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним потягом «Інтерсіті+» № 741/742 Київ — Львів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, зупинятиметься в Коростені о 16:26—16:27, у Підзамчому — о 20:42—20:44, а до Львова прибуватиме о 20:56.

На зворотному шляху потяг відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамчому о 08:21—08:23, в Коростені — о 12:31—12:32, а прибуватиме до Києва о 14:10.

З Києва до Львова поїзд курсуватиме по середах, пʼятницях і неділях, перший рейс — 9 червня. А зі Львова до Києва — по понеділках, четвергах і суботах, перший такий рейс — 10 червня.

Як зазначили в «Укрзалізниці», зупинку на станції Підзамче запланували для зручності пасажирів.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна як у застосунку «Укрзалізниці», так і на оновленому вебсайті компанії.