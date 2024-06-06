Рада ратифікувала угоду з ЄС, яка визначає умови для отримання Україною €50 мільярдів

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility. Він є основою для надання чотирирічної фінансової підтримки від Євросоюзу на €50 мільярдів.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк. За ратифікацію виступили 320 нардепів — це був останній необхідний крок для того, щоб угода набула чинності.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що угода врегульовує питання функціонування інституту Національного координатора, внутрішної системи управління та контролю в Україні, співпраці з європейськими контрольними органами, створення Аудиторської ради, моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, а також вимоги щодо збору, прозорості й публічності даних.

У план включили структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Серед них — європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних сферах.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає €16 мільярдів, у 2025 — €12,5 мільярда, у 2026 — €7,25 мільярда, а в 2027 — €2,5 мільярда.

€50 мільярдів для України

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки. Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин.

Також у висновках ідеться, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.