Україна невдоволена темпами навчання пілотів F-16. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 червня

Про чергову точку напруги між Україною й США ― навчання пілотів винищувачів F-16 ― пише Politico. Поточні темпи й обсяги навчання такі, що до кінця року в ЗСУ будуть лише 20 людей, які пройшли відповідні курси ― при тому, що для управління ескадрильєю літаків з 20 бортів потрібно 40 людей. Київ може надати 30 людей, готових до навчання, вже зараз ― при тому, що наразі курси проходять 16 людей. Але партнери стверджують, що просто не можуть стільки взяти, пише медіа. Відтак може виявитись, що під кінець року Україна матиме більше бортів F-16, ніж людей, здатних ними керувати ― адже Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія погодились передати Києву понад 60 таких винищувачів.

Проблеми з навчанням частково є результатом обставин, пише видання. На летовищі в Аризоні є місце для одночасного навчання лише 12 українців. У Данії, де зараз проходять навчання четверо пілотів, планують перепрофілювати навчальний центр під сучасніші літаки F-35. А центр у Румунії, на який розраховують і Україна, й частина країн НАТО, досі не запрацював.

Утім, якби Пентагон хотів, то цих обмежень можна було б уникнути, впевнена українська сторона. Той же центр в Аризоні завантажений через те, що паралельно проводить перепідготовку своїх пілотів та льотчиків дружніх країн. Київ визнає, що повністю скасовувати попередньо складені плани навчань не варто ― однак становище України таке, що частково розклад можна було б і змінити, пише Politico.

Американські військові різних щаблів зараз наголошують, що F-16 мало що змінять у російсько-українській війні. Що спершу їхня місія обмежуватиметься збиттям ракет та дронів і що до лінії фронту вони не наближатимуться, адже там засоби російської РЕБ легко їх збиватимуть. Утім, це правда лише для невеликої кількості літаків, стверджують співрозмовники видання. Якщо повна ескадрилья F-16 буде залучена в операції, скажімо, на Харківщині, розподіливши між собою завдання, то вони зможуть завдати ефективного ураження ворогу, зокрема й на його території.

У цьому чимало залежить і від ракет, які виділять для переданих Україні літаків, пише Politico. Зараз країни Заходу вже домовляються між собою, скільки ракет яка з них готова виділити Україні, щоб не спустошувати власні склади.

Також варті уваги текст The New York Times про блекаути в Україні ― енергетики, зокрема, пропонують вирішити ситуацію за допомогою невеликих дизель-генераторів, однак для цього знадобиться не менше року. І те ж Politico пише про складне становище України у війні на тлі відзначення 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії. Зараз ті самі союзники не докладають достатньо зусиль для перемоги Києва ― що має не менше символічне значення, ніж події 1944-го.

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