McDonaldʼs втрачає товарний знак Big Mac для бургерів з куркою у Євросоюзі

Мережа закладів швидкого харчування McDonaldʼs більше не має ексклюзивного права використовувати назву Big Mac для курячих гамбургерів, які продаються в ЄС.

Про це йдеться в рішення Суду ЄС.

Американська мережа фастфудів зареєструвала Big Mac як торгову марку в ЄС у 1996 році. Однак тепер цю назву зможуть вільно використовувати й інші компанії для продажу продуктів птахівництва або в назвах своїх мереж. Так вирішили після судового оскарження ірландської мережі фастфуду Supermacʼs.

Суд ЄС визнав, що McDonaldʼs не може довести, що вона використовувала торгову марку Big Mac для курячих гамбургерів протягом безперервного періоду в пʼять років.

Наразі McDonaldʼs може використовувати назву Big Mac для бургерів з будь-яким мʼясом, окрім курячого.

Компанія Supermacʼs, заснована в 1978 році в Ірландії, продає гамбургери з яловичиною і куркою, а також курячі нагетси. Вона протягом семи років судилася з McDonaldʼs за право використовувати слово «Mac» у назвах своїх товарів.

Очільник Supermacʼs Пет МакДонах заявив, що рішення Суду ЄС демонструє «здоровий підхід до використання торгових марок великими транснаціональними компаніями».

Supermacʼs звинувачує McDonaldʼs у «знущанні» над меншими фірмами через захист своїх торгових марок для придушення конкуренції.

Суперечка між мережами закладів швидкого харчування сягає 2017 року, коли McDonaldʼs заблокував Пету МакДонаху реєстрацію Supermacʼs як торгової марки, коли той хотів вийти з своїми ресторанами за межі Ірландії.