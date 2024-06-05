Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді отримав рекордний третій термін, однак без абсолютної більшості його партії в парламенті

Чинний премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді виграв на парламентських виборах. Моді став лише другим після першого премʼєра Індії Джавахарлала Неру лідером в історії держави, який отримав третій термін поспіль.

Про це повідомляють CNN і Reuters.

Водночас очолювана Моді партія «Бхаратія Джаната» (BJP) зазнала удару, не набравши навіть необхідних 272 місць для отримання простої більшості в нижній палаті парламенту, що складається з 543 депутатів. BJP заявляла про амбітні цілі в 400 місць, однак отримала лише 240.

Через це уряд, імовірно, сформують за допомогою союзників із керівного «Національно-демократичного альянсу», який разом здобув 292 місця.

Аналітики кажуть, що такі показники партії Моді на виборах є особистою невдачею премʼєра. Результат фактично зменшив ступінь впливу його партії на владу.

Тим часом показники опозиційного альянсу INDIA на чолі з партією «Індійський національний конгрес», очолюваної правнуком першого премʼєра Індії Джавахарлала Неру — Рахулом Ганді, перевершили очікування. Очікується, що позиції Ганді зміцняться. Ганді стверджує, що результати дострокових виборів показали, що «країна одностайно й чітко» заявила, що не хоче, аби Моді та його партія керували країною.

Голосування розпочалося 19 квітня, проходило в сім етапів і тривало понад шість тижнів.

Це були наймасштабніші у світі парламентські вибори, під час котрих 970 мільйонів виборців — понад 10% населення планети — обирали наступний парламент на пʼять років.

Під час десятирічного правління Моді економіка Індії стабільно зростала, причому останні дані про ВВП свідчать, що економіка зросла на 8,2% у 2024 фінансовому році, який завершився в березні.

Моді заявляє про амбітні цілі, зокрема планує прискорити розвиток інфраструктури у країні та каже, що поставив за мету перетворити Індію на розвинену державу до 2047 року — до сторіччя незалежності від колоніального британського панування.

Однак водночас Індія залишається близькою до росії та спрагло закуповує дешеву російську нафту, попри вторгнення рф в Україну та санкції Заходу.