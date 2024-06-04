NYT: За час вторгнення росія знищила в Україні щонайменше 210 тисяч будинків

У період з лютого 2022 по грудень 2023 року в Україні було знищено близько 210 тисяч будівель, які в основному перебували вздовж лінії фронту завдовжки майже 1 300 км.

Такі підрахунки опублікувала газета The New York Times.

Журналісти спільно з ученими проаналізували супутникові знімки кожної будівлі на території країни, яка була пошкоджена чи зруйнована за два роки повномасштабної війни.

Найбільших руйнувань зазнало місто Маріуполь на Донеччині, яке перебувало в російській облозі, а зараз — під окупацією.

Серед інших міст, повністю або значно зруйнованих російськими військами, — Харків, Марʼїнка, Рубіжне, Бахмут, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, порти Рені та Ізмаїл.

Також від ракетних ударів значно постраждали Київ, Дніпро, Одеса, Чернігів.

The New York Times

У виданні наголосили, що чимало руйнувань спричинені й атаками українських військових, зокрема, по окупованих з 2014 року Криму та Донецьку.

«Хоча не завжди можливо визначити, яка сторона несе відповідальність, руйнування, зафіксовані на підконтрольних росії територіях, бліднуть у порівнянні з тим, що спостерігається на українській стороні», — пишуть журналісти.

За підрахунками The New York Times, в Україні зруйновано понад 900 шкіл, лікарень та церков, які перебувають під захистом Женевських конвенцій. Зокрема знищено щонайменше 106 лікарень та клінік, 109 релігійних обʼєктів (церкви, храми, мечеті, монастирі), 708 навчальних закладів (школи, коледжі та університети).

У виданні додали, що їхні підрахунки «навмисно консервативні» і що реальний обсяг руйнувань, швидше за все, є гіршим за той, який може підтвердити аналіз.