Politico: Президент Євроради Шарль Мішель намагається зірвати переобрання Урсули фон дер Ляєн

Президент Європейської ради Шарль Мішель намагається перешкодити Урсулі фон дер Ляєн отримати другий термін на посаді президента Єврокомісії. Між ними триває багаторічне суперництво за те, хто є справжнім президентом Європи.

Про це пише Politico, посилаючись на вісьмох дипломатів, посадовців і національних урядовців ЄС.

«Це зводить усіх з розуму, тому що його гра настільки очевидна: змусити фон дер Ляєн спотикатися, мріючи про власне підвищення», — сказав один із посадовців.

Напруженість у стосунках Мішеля і фон дер Ляєн стала очевидною під час візиту до Анкари у 2021 році, коли президент Євроради сів на єдине вільне крісло поруч із турецьким президентом, залишивши очільниці Єврокомісії місце на сусідньому дивані. Це ввійшло в історію під назвою Sofagate. Пізніше Урсула фон дер Ляєн назвала це сексизмом.

Джерела видання припускають, що Шарль Мішель намагається отримати посаду голови зовнішньої політики ЄС, замінивши Жозепа Борреля, з яким у нього хороші стосунки.

Наразі Шарль Мішель управляє процесом розподілу вищих посад, який відбудеться після виборів в ЄС, включно з рішенням лідерів блоку щодо призначення чи, можливо, і непризначення Урсули фон дер Ляєн на другий термін.

«Багато держав-членів стурбовані тим, що Шарль Мішель не відіграватиме конструктивної ролі, а радше переслідуватиме особисту програму помсти», — додав дипломат ЄС.

З моменту приходу на посаду президента Єврокомісії і з часу пандемії та повномасштабного вторгнення росії в Україну репутація Урсули фон дер Ляєн покращилася, тоді як Шарль Мішель став обʼєктом нарікання, критики та глузувань. Усе це посилилося після того, як він вирішив залишити посаду президента Євроради достроково, щоб балотуватися в Європейський парламент, а потім швидко відмовився від цього.

Теоретично Шарль Мішель може швидко укласти угоду про найвищі посади, заблокувавши другий термін для фон дер Ляйєн. Тим часом європейські дипломати вважають, що шанс Мішеля отримати вищу посаду малоймовірний.