Верховна Рада підтримала збільшення акцизного податку на цигарки та пальне

Верховна Рада на засіданні 4 червня у першому читанні підтримала проєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та проєкт № 11256-2 про підвищення акцизу на пальне.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Акциз на тютюнові вироби

Проєкт підтримали 249 депутатів. Він пропонує встановити з 1 січня 2028 року нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради ЄС 2011/64/ЄС.

Це означає, що:

акциз на цигарки привʼязують до євро, а не до гривні;

у 2025 році акциз зросте на 23%, а потім у 2026—2028 роках зростатиме на 5% щорічно.

Очікується, що закон збільшить доходи бюджету у 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році — на 5 млрд грн, у 2027 році — на 9,3 млрд грн, у 2028 році — на 13,8 млрд грн.

При цьому нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко зазначила, що документ передбачає збільшення акцизної ставки на традиційні цигарки, але не на електронні.

«Акциз на цигарки з 1 січня 2026 року становитиме 90 євро, а на IQOS лише 72 євро, тобто розрив податку становитиме 18 євро і це принесе величезні збитки в бюджеті», — написала вона.

Акциз на пальне

За альтернативний законопроєкт № 11256-2 про підвищення акцизу на пальне проголосували 227 депутатів, пише Железняк.

Згідно з документом, уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на бензини до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — до 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — до 277 євро за 1000 літрів.

Очікується, що у разі ухвалення законопроєкту до державного бюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1,6 млрд гривень, йдеться в пояснювальній записці.