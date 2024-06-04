Уряд затвердив залучення $2 мільярдів пільгових кредитів від Південної Кореї

Кабінет міністрів 4 червня затвердив законопроєкт про ратифікацію угоди з Південною Кореєю щодо позики на суму до $2,1 мільярда з Фонду економічного розвитку та співробітництва Кореї (EDCF) на 2024—2029 роки.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що ці кошти підуть на закупівлю обладнання і на проєкти з відновлення, що реалізовуватимуться державою або державними компаніями.

Рамкова угода набуває чинності з дати отримання сторонами останнього письмового повідомлення про завершення необхідних внутрішньодержавних процедур.

Наступним етапом буде підготовка до реалізації відібраних корейською стороною проєктів. Для кожного проєкту укладатимуть окремі договори, що визначатимуть суму, терміни й умови надання пільгових позик.

Відповідно до угоди на першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року залучати інфраструктурні кредити можна буде й на відбудову.