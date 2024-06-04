Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 290 військових. Знищили також 65 артилерійських систем

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (3 червня) російські війська втратили орієнтовно 1 290 військовослужбовців (вбиті та поранені), 15 танків, 18 бронемашин і 65 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 68 одиниць автотехніки та 12 одиниць спецтехніки, а також 27 безпілотників.
Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:
- Україна і росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.