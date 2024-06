Як росія намагалась відправити на війну засуджених жінок. Огляд матеріалів іноземних медіа 3 червня

Розслідування про спроби росії залучити на фронт близько тисячі жінок, які відбували покарання в тюрмах, опублікувало Radio Liberty. Про намір залучати на фронт вʼязнів у росії заговорили під кінець 2022 року. За даними правозахисників, росіяни зібрали близько тисячі увʼязнених жінок. Торік вони почали виконувати завдання.

У підготовку увʼязнених росіяни не вкладались. Видання цитує одну з увʼязнених, яка сиділа за участь у незаконному обігу наркотиків. Працювала вона продавцем, жодних специфічних знань не мала. Військові перевірили лише її здоровʼя ― і призначили снайперкою, при тому, що вона жодного разу доти не тримала в руках зброї.

Зрештою, співрозмовниці Radio Liberty пощастило, оскільки вона працювала в медичній частині в Донецьку. Багатьом іншим жінкам таки довелось відправитись на фронт, де щонайменше десятки загинули. Чимало з цих жінок, за словами співрозмовників медіа з-поміж учасниць експерименту, були залежними від алкоголю й наркотиків. Вони не показали себе ефективно як військові-окупанти, тож росіяни вирішили згорнути програму. Незадоволені експериментом і самі колишні увʼязнені (частину з тих, хто вижив, врешті помилували). Вони скаржаться, що рекрутери обіцяли одні гроші, а насправді виплати були неспівмірно меншими, пише видання.

Також варті уваги текст The New York Times про те, як росіяни вкрали з херсонського закладу для дітей-сиріт 48 немовлят і що сталося з ними потім ― і стаття The Washington Post про те, як Білий дім «нетипово швидко» дозволив Україні бити американською зброєю по цілях у росії, хоч і спізнився при цьому на 17 днів російського наступу на Харківщині.

