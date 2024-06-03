Телескоп «Хаббл» досліджує спіральну галактику за 57 млн світлових років від Землі

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував нове зображення спіральної галактики NGC 3059 з перемичкою по центру, яка розташована на відстані приблизно 57 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

На зображенні видно численні рукави спірально галактики та яскраве сяйливе ядро ​​у формі смуги. Рукави заповнені блакитними плямами зі старих зірок, а також рожевими плямами, які позначають області утворення нових зір.

ESA / Hubble / NASA

Для створення зображення «Хаббл» використав вузькосмуговий фільтр під назвою F657N. F означає фільтр, а N означає вузький. Числове значення стосується пікової довжини хвилі (у нанометрах), яку пропускає фільтр.

Вузькосмугові фільтри дуже важливі з наукової точки зору, оскільки довжини світлових хвиль пов’язані з певними фізичними та хімічними процесами. Наприклад, за деяких умов атоми водню випромінюють червоне світло з довжиною хвилі 656,46 нанометрів. Червоне світло на цій довжині хвилі відоме як H-альфа-випромінювання. Воно корисне для астрономів тим, що його присутність діє як індикатор певних фізичних процесів і умов, зокрема, це часто свідчить про утворення нових зірок.