Доступ до контрацепції та статеве виховання у школах. У Фінляндії кількість підліткових абортів впала на 66%

У Фінляндії кількість підліткових абортів зменшилася на 66% між 2000 і 2023 роками. Цьому посприяли безкоштовна контрацепція та обовʼязкове статеве виховання у школах.

Про це повідомив фінський інститут охорони здоровʼя THL, передає Reuters.

У 1990-х роках у Фінляндії зросла кількість абортів серед жінок віком до 20 років, що спонукало країну відреагувати на це. Тому на початку 2000-х років Фінляндія зробила таблетки екстреної концентрації доступними без рецепта для дівчат віком від 15 років, а також запровадила уроки статевого виховання у школах.

До того ж у службах добробуту почали безкоштовно роздавати засоби для контрацепції, що також мало вплив на зменшення кількості підліткових абортів.

«Ми можемо припустити, що статеве виховання відіграє значну роль», — пояснив професор-дослідник THL Міка Гісслер і додав, що розширення доступу молоді до контрацепції також стало ще одним фактором, що спричинив зміни.

Кількість абортів впала до 722 у 2023 році з 2 144 у 2000 році серед усіх підлітків у віці 19 років і молодше.

У 2022 році Фінляндія також прийняла закон про лібералізацію абортів. У країні припинили вимагати від жінок вказувати причину для аборту. Жінки можуть вільно зробити аборт протягом перших 12 тижнів вагітності.