Незабаром Земля відпочине від аномальної спеки — на зміну кліматичному явищу Ель-Ніньо прийде Ла-Нінья

Кліматичне явище Ель-Ніньо, яке призвело до стрибка глобальних температур і екстремальних погодних умов у всьому світі, зміниться на Ла-Нінья в кінці 2024 року.

Так прогнозує Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

Явище Ла-Нінья спричинить великомасштабне охолодження температури поверхні океану в центральній і східній екваторіальній частині Тихого океану в поєднанні зі змінами тропічної атмосферної циркуляції, а саме вітрів, тиску та кількості опадів.

Утім, кінець Ель-Ніньо і повернення до Ла-Нінья не означає, що відбудеться пауза в довгостроковій зміні клімату, оскільки наша планета продовжуватиме нагріватися через парникові гази, що утримують тепло.