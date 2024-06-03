Під час авіашоу в Португалії зіткнулися два літаки. Один з пілотів загинув

У португальському місті Бежа 2 червня під час авіашоу BejaAir Show — найбільшого авіфестивалю в Португалії — зіткнулися два літаки. Один з пілотів загинув, інший отримав поранення.

Про це повідомили Повітряні сили Португалії.

В авіашоу брали участь літаки формування Yakstars, до якого входять португальські та іспанські пілоти. Це найбільша цивільна пілотажна група в південній Європі, пише Reuters. На відео, які поширюють у мережі, видно, як один із літаків рухається нижче за решту. Тоді він підіймається вище й зачіпає інший літак. Згодом обидва повітряні судна падають.

Капітан Повітряних сил Португалії Патрісія Фернандес повідомила, що один із пілотів, громадянин Іспанії, загинув, а інший пілот постраждав. Після цього авіашоу BejaAir Show скасували.