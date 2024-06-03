Генштаб ЗСУ: Минулої доби Сили оборони знищили 47 російських артсистем і 14 танків

За минулу добу російська армія втратила ще 1 270 своїх військових убитими та пораненими.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також, за даними Генштабу, протягом доби Сили оборони знищили ще 14 танків військ рф, 22 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, одну реактивну систему залпового вогню, 40 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 67 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спеціальної техніки.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Він не розголосив, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.