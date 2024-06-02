На півдні Німеччини оголосили режим природної катастрофи через повінь

На півдні Німеччини триває сильна повінь через інтенсивні дощі та зсув ґрунту, через що в деяких баварських комунах оголосили режим природної катастрофи. Рятувальники проводять евакуацію населення.

Про це пише німецький телеканал N-TV та видання DW.

Штормова погода в землях Баварія та Баден-Вюртемберг спричинила смерть одного рятувальника — він перекинувся під час рятувальної операції з трьома колегами в гумовому човні, його тіло знайшли наступного дня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на інцидент і подякував «рятувальникам, які борються з наслідками повені в багатьох місцях».

У Баварії безперервний дощ продовжує спричиняти повені найвищого рівня небезпеки. За даними Німецької метеорологічної служби, у значній частині Баварії та Баден-Вюртембергу дощі триватимуть. Вулиці та підвали будинків залишаються затопленими.

Через повінь на півдні Німеччини залізниця скасовує деякі рейси, є багато затримок. Зараз фіксують збої на маршруті з Мюнхену через Нюрнберг до Берліну, з Карлсруе через Штутгарт до Мюнхену, з Мюнхену до Цюриха та з Аугсбурга до Оберстдорфу.

Два вагони залізниці зі 185 пасажирами на борту в суботу, 1 червня, зійшли з рейок через зсув у Швебіш-Гмюнді (земля Баден-Вюртемберг). За словами представника залізниці, пасажири не постраждали, їх евакуювали з поїзда в ніч на неділю.

Міністр економіки Роберт Хабек вважає повінь наслідком зміни клімату і закликає докласти більше зусиль для його захисту.