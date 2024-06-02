На виборах президента Ісландії перемогла інвесторка Халла Томасдоттір. Вона стане другою жінкою на посаді голови країни

На виборах президента Ісландії перемагає інвесторка, бізнесвумен Халла Томасдоттір.

Про це повідомляють ісландські медіа.

Fréttastofa RÚV

За Томасдоттір проголосували 32,8% виборців. Її найближча конкурентка, колишня прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір набрала 25,7%. Так, Томасдоттір буде другою жінкою на посаді голови країни. Вона стане наступницею Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон, який йде у відставку після двох чотирирічних термінів.

Томасдоттір активно підтримує освіту, виступає за розширення прав і можливостей жінок, прозорість бізнесу і сталий розвиток. Вона заступить на посаду президента 1 серпня наступного року.