Генштаб: Росія втратила ще 1 130 військових за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (31 травня) російські війська втратили орієнтовно 1 130 військовослужбовців (вбиті та поранені), 12 танків, 12 бронемашин і 44 артилерійські системи, 30 безпілотників і одну крилату ракету, а ще 101 одиницю автотехніки та 17 одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.