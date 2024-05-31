Телескоп «Джеймс Вебб» показав на одному зображенні 45 тисяч далеких галактик

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» проводить свою одну з наймасштабніших програм — Advanced Deep Extragalactic Survey, або JADES. Вона присвячена виявленню слабких далеких галактик.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Програма JADES дістала дані про сотні галактик, які існували, коли Всесвіту було менше 600 мільйонів років. Зараз йому близько 13,8 мільярда років.

До того ж команда астрономів ідентифікувала галактики, що виблискують безліччю молодих гарячих зірок. На новому інфрачервоному зображенні видно частину неба, відому як GOODS-South, яку раніше вивчали космічний телескоп Hubble та інші обсерваторії. Тут видно понад 45 тисяч галактик.

James Webb Space Telescope

Команда телескопа «Джеймса Вебба» також ідентифікувала галактики, що існували в період, відомий як Епоха реіонізації. Тоді Всесвіт зазнав перетворення з непрозорого на прозорий. Багато з цих галактик утворювали безлічі гарячих, масивних зірок.