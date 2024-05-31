Зʼявився текст безпекової угоди України та Швеції

Україна та Швеція підписали безпекову угоду терміном на 10 років, якою домовилися поглиблювати партнерство та співробітництво у сферах оборони, невійськової безпеки, політики та економіки.

Текст угоди опублікував Офіс президента.

Швеція готова узгоджувати та координувати підтримку для боротьби України проти російської агресії, допомагати у відбудові національної економіки та підтримувати інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Оборона і безпека

Швеція надасть Україні військову допомогу на загальну суму 75 мільярдів шведських крон (приблизно €6,5 мільярда) протягом трирічного періоду 2024–2026 років.

Також Швеція продовжуватиме підтримку технічного забезпечення переданих Україні систем військового обладнання, таких як бойова машина 90 (CV90) та артилерійська система Archer.

У сфері авіації Швеція передасть Україні літаки ASC 890, а також працюватиме над передачею літаків JAS 39 Gripen й підготовкою пілотів.

Швеція буде готувати й навчати персонал українських Сил оборони, працюватиме над розвитком ВМС України, підтримуватиме сфери безпілотних систем, військової медицини та механізованих сил. Також країна сприятиме реабілітації українських військових.

Крім того, Швеція працюватиме з Україною стосовно локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.

Невійськова безпека

Швеція буде підтримувати захист, відновлення, відбудову та модернізацію критичної інфраструктури й державних служб в Україні.

Країни також працюватимуть над боротьбою з російською пропагандою й пропонуватимуть світу альтернативу російським дезінформаційним кампаніям.

Україна та Швеція поглиблюватимуть співпрацю у сфері кібербезпеки, а також у сфері боротьби з тяжкою та організованою злочинністю.

Політичне співробітництво і санкції

Країни домовилися співпрацювати заради справедливого й тривалого миру. Швеція підтримує українську формулу миру й готова відігравати провідну роль в реалізації мирних ініціатив відповідно до принципів Статуту ООН.

Поки агресія росії проти України триватиме, Швеція підтримуватиме жорсткі санкції ЄС проти секторів російської економіки і тих у росії та за її межами, хто підтримує війну або отримує від неї вигоду, або сприяє обходу санкцій у третіх країнах.

Швеція також працюватиме для боротьби з усіма формами обходу санкцій.

Відновлення справедливості

Учасники угоди підтверджують, що росія повинна нести юридичні наслідки за свою агресію, включно з відшкодуванням заподіяної шкоди.

Країни прагнутимуть згідно з міжнародним правом притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини та інші міжнародні злочини, включно зі злочином агресії, учинені в Україні або проти неї.

Швеція підтримуватиме Україну в негайному звільненні та поверненні всіх незаконно утримуваних, примусово переміщених і незаконно депортованих цивільних, насамперед українських дітей. Також вона працюватиме над покаранням відповідальних за організацію незаконної депортації та переміщення українських дітей.

Фінансова та гуманітарна підтримка, відновлення й реформи

У 2023 році Швеція ухвалила стратегію співробітництва з Україною у сферах відбудови та реформ на 2023–2027 роки з бюджетом €500 мільйонів.

Швеція далі підтримуватиме український бізнес і покращення інвестиційного клімату. Для підтримки шведськими компаніями відновлення, відбудови та економічного розвитку України Швеція відкрила офіс Business Sweden у Києві та запровадила спеціальні рамкові гарантії для України.

Швеція продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні на двосторонній основі, а також у співпраці з інституціями ЄС та ООН.

Учасники угоди домовились продовжувати зусилля щодо проведення реформ, необхідних для вступу до ЄС і НАТО та отримання допомоги від МВФ. Також вони погодилися, що Україні необхідна інклюзивна реформа та реформа в оборонному секторі (громадський контроль ЗСУ, покращення оборонних закупівель тощо).

Співпраця в разі майбутнього нападу росії

Якщо росія в майбутньому знову нападе на Україну, учасники угоди протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі. Швеція зобовʼязується надати швидку та сталу безпекову, економічну допомогу й наявну військову техніку, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення економічних та інших санкцій на росію.