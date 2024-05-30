Через концерти Тейлор Свіфт з Единбурга вислали безхатьків

Безпритульних людей вислали з шотландської столиці Единбурга, щоб звільнити місце для туристів перед концертами Тейлор Свіфт у місті.

Про це повідомляє BBC.

Тейлор Свіфт виступатиме три дні поспіль — з 7 до 9 червня, на стадіоні «Мюррейфілд» у Единбурзі. До міста зʼїдуться сотні тисяч фанатів, і конкуренція за житло там жорстка.

Як тимчасове житло бездомним людям у Единбурзі зазвичай пропонують номери в готелях. Утім, через серйозний дефіцит житла, спричинений концертами, безхатьків відправляють з міста.

Благодійна організація, що займається розселенням безпритульних, Shelter Scotland повідомила, що кількох безхатьків, якими вона опікується, відправили на таксі до міст Абердін і Глазго через брак житла. Одній людині взагалі запропонували тимчасове житло аж в англійському Ньюкаслі.

Shelter Scotland заявила, що той факт, що бездомним доводиться «прямо конкурувати» з туристами, є «кричущою несправедливістю». Міська рада Единбурга заявила, що працює над пошуком «прийнятного альтернативного житла» для безхатьків.