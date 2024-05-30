Телескоп «Джеймс Вебб» зазнімкував феєрверк зоряних спалахів у карликовій галактиці

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив зображення карликової галактики NGC 4449, розташованої на відстані приблизно 12,5 мільйона світлових років від Землі в сузір’ї Гончих Псів.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Галактика NGC 4449 утворювала зірки протягом мільярдів років, але нині вона переживає феєрверк зоряних спалахів — зорі зʼявляються зі значно вищою швидкістю, ніж у минулому.

За теперішніх темпів утворення зірок запасів газу, який живить цей процес, вистачить лише на мільярд років. Зіркові спалахи зазвичай відбуваються в центральних областях галактик, але в NGC 4449 активність спостерігається як у ядрі, так і в потоках, що оточують галактику.

Імовірно, нинішній спалах зореутворення спричинений взаємодією або злиттям із меншим компаньйоном. Астрономи вважають, що на формування зірок NGC 4449 вплинула взаємодія з кількома її сусідами.

James Webb Space Telescope

У новому зображенні телескопа використовуються дані двох інструментів «Джеймса Вебба»: MIRI (інструмент середнього інфрачервоного діапазону) і NIRCam (камера ближнього інфрачервоного діапазону).

Спостереження в інфрачервоному діапазоні показують вусики газу, пилу і зірок галактики. Яскраво-блакитні плями — це незліченна кількість окремих зірок, а яскраво-жовті області, що переплітаються по всій галактиці, вказують на концентрацію активних зоряних ясел, де утворюються нові зірки.

Яскраво-червоні плями відповідають областям, багатим на водень, які були іонізовані випромінюванням новоутворених зірок. Розсіяний градієнт синього світла навколо центральної області демонструє розподіл старших зірок.